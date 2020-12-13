انتهت منافسات الجولة الرابعة عشر التى اقيمت حتي الان والتي شهدت تعادل بين ستراسبورج ومنافسه ميتز بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي اقيمت علي ملعب المينو سجل اهداف ستراسبورج محمد سيماكان في الدقيقة 66 واحرز الثاني ادريان توماسون في الدقيقة 78 ادريان توماسون بينما سجل لفريق ميتنز ديلان برون في الدقيقة 35 من ضبة جزاء وسجل الثاني اوبا تغيت في الدقيقة 70 من عمر اللقاء . وجاء نتائج المباريات كالتالي نيس 0-1 رين بريست 2-1 ريمس لوريان 3-0 نيم نانت 1-1 ديجون ستراسبورج 2-2 ميتز وفي تمام الساعة السادسة يستضيف فريق ليل منافسه بوردو علي ملعب بيار موروا ضمن منافسات نفس الجولة كما يلعب فريق باريس سان جيرمان امام منافسه ليون في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب بارك دي برانس ترتيب الدوري حتي الان 1- باريس سان جيرمان : 28 2- مارسيليا :27 3- ليل : 26 4- ليون 26 5- مونبلييه : 26 6- موناكو : 23 7- انجيه : 23 8- رين : 22 9- لانس : 21 10- بوردو :19 11- نيس : 18 12- ستاد بريست : 18 13- ميتنز : 17 14- نانت : 14 15- سانت ايتيان : 13 16- ستراسبورج : 11 17- لوريان : 11 18- نيم : 11 19- ريمس : 10 20- ديجون : 9

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الدورى الفرنسي حتى الآن .. فوز لوريان ورين وبريست وتعادل ستراسبورج مع ميتز ونانت مع ديجون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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