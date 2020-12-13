نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء دقيقة "الاستراحة" في مباراة الأهلي ومصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد نظيره مصر المقاصة على ستاد الأهلي "we" ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وفور وصول كلا الفريقين إلى ملعب اللقاء قام مراقب المباراة بإخطار إدري كلا الفريقين بإلغاء دقيقة الاستراحة لشرب المياه في لقاء اليوم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة أمام مصر المقاصة في بداية مشواره نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز.