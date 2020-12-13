نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرية و الرائد على القمة والمدينة يلاحقهم بدورى مراكز الشباب بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مركز شباب قرية عامر فوز كبير على مركز شباب المثلث بنتيجة 3-0، في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مركز شباب السلام ضمن مواجهات الاسبوع السادس بالمجموعة الاولي من دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس.

احرز أهداف فريق القرية كلا من، مهند زوز ومصطفي وحيد وعبد الرحمن محمد.

بهذا النتيجة يحتل القرية قمة المجموعة برصيد 16 نقطة، في المقابل تجمد رصيد المثلث عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وفي نفس التوقيت اسفرت نتائج المجموعة كالتالى، فوز مركز شباب الرائد على مركز الحريه بنتيجة 4-1، ليحتل المركز التانى برصيد 16 نقطة، اما الحريه توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الخامس، كما استطاع مركز شباب المدينة اكتسح مركز شباب الشلوفه بنتيجة 8-0، ليرتفع رصيد المدينة إلى 12 نقطة في المركز الثالث، اما الشلوفة يحتل المركز الاخير بدون نقاط.