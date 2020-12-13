نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية اليوم، عن وجود اتجاه من جانب إدارة نادي صن داونز، للتنازل عن خدمات الأوروجوياني جاستين سيرينو، لصالح النادي الأهلي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت شبكة "أفريقيا توب سبورت" أن النادي الجنوب إفريقي، بدأ في التفاوض مع طه ياسين الخنيسي نجم الترجي التونسي، لتعويض رحيل لاعبه.

وأضافت: "صن داونز فتح خط مفاوضات جادة مع اللاعب وناديه التونسي، من أجل معرفة الشروط للحصول على توقيعه بالفترة المقبلة".

وتابعت: "تفاوض صن داونز مع الخنيسي، يأتي بعدما قرر النادي الموافقة على رغبة سيرينو، في الالتحاق لصفوف القلعة الحمراء، تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني".

وكان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع سيرينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، إلا أن الشروط المادية حالت دون ذلك.