نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل المقاصة ضم كلا من :-
محمود حمودي - أحمد مودي - عبد الله مجدي - مصطفى شبيطة - عاصم سعيد - مروان حمدي - صلاح عاشور - باولون فوافي - حسني فتحي - عصام صبحي - رجب عمران
البدلاء :-
محمد كوكو - محمد دسوقي - هشام محمد - عماد فتحي - شيمس بيكلي - علي المصري - أسامة عزب - زياد أشرف - أحمد صبيحة.