الرياضة

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل المقاصة ضم كلا من :- 

محمود حمودي - أحمد مودي - عبد الله مجدي - مصطفى شبيطة - عاصم سعيد - مروان حمدي - صلاح عاشور - باولون فوافي - حسني فتحي - عصام صبحي - رجب عمران

البدلاء :- 

محمد كوكو - محمد دسوقي - هشام محمد - عماد فتحي - شيمس بيكلي - علي المصري - أسامة عزب - زياد أشرف - أحمد صبيحة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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