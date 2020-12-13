إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

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