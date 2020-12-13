نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف

ويتواجد على دكة البدلاء:

علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - صلاح محسن - ناصر ماهر - أكرم توفيق – جيرالدو.