نادي صلالة ينظم مسيرا بيئيا بمحافظة ظفار

ضمن حملة برنامج التوعية البيئية

صلالة ـ الوطن :

في إطار حملة برنامج التوعية البيئية الذي اطلقته مؤخرا وزارة الثقافة والرياضة والشباب ، ومن منطلق الحفاظ على البيئة وإدراكا منها لأهمية دور الشباب الفاعل في خدمة المجتمع من خلال تنظيم فعاليات وحملات تنظيف عامة في جميع ولايات السلطنة بما لا يتعارض مع قرارات وتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ، نظم نادي صلالة مساء امس الأول فعالية المسير البيئي التي انطلقت من دوار أسير مقابل جامعة ظفار ولمسافة ٥ كيلو مترات بمشاركة فريق ظفار للمشي والمغامرات وفريق النجوم الأهلي .

وتحدث يوسف بن عوض نصيب بيت سليم مشرف الأنشطة الشبابية والثقافية في نادي صلالة قائلا: هدف المسير البيئي هو تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وأهمية المشاركة المجتمعية وصولا إلى بيئة صحية وسليمة مؤكدا لأصدقاء البيئة إن المسير البيئي هو رسالة بأننا سنواصل مسيرة العمل والتشارك وسنكون متواجدين في جميع المواقع للقيام بالتنظيف والزراعة لنضمن بيئة نظيفة لنا ولأبنائنا .

جدير بالذكر أن نادي صلالة في وقت سابق قام ضمن برنامج التوعية البيئية بتنفيذ حملة تنظيف عامة لشاطئ منطقة عوقد ، كما كان لأبناء ولاية سدح مشاركة بارزة ضمن هذا البرنامج، حيث قامت اللجنة الشبابية هناك بتنفيذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الولاية من جميع المخلفات والشوائب ، هذا إلى جانب مشاركة أبناء ولاية ثمريت من خلال القيام بحملة تنظيف عامة للولاية من جميع المخلفات مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) .

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