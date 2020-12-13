الرَحالة أحمد المحروقي يحط رحاله بإزكي مواصلا رحلة ( العهد والولاء ) على ظهور الإبل

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري :

حطَ الرحالة العماني أحمد بن حارب المحروقي رحاله في ولاية إزكي مواصلا رحلته التراثية الوطنية الفريدة من نوعها على ظهور الإبل والتي أطلق عليها ( رحلة العهـــد والولاء ) حيث تستغرق مدة 7 أيام يرافقه خلالها محمد بن سالم الجهوري والدنماركية مانسيفر ، وتعد ولاية إزكي المحطة الرابعة للرحالة احمد المحروقي، حيث انطلقت من ولاية أدم ثم ولاية منح كما زار ولاية نــزوى، حيث تأتي هذه الرحلة تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد .

وقد كان سعادة محمد بن عبدالله البوسعيدي والي إزكي في مقدمة مستقبلي القافلة، حيث قام سعادته بتقديم الهدايا التذكارية للرحالة احمد المحروقي والدنماركية مانسيفر والأعضاء المرافقين للقافلة ، كما تم التقاط الصور التذكارية ، بعد ذلك واصل الفريق المسير نحو قرية امطي حيث سيقوم بزيارة حارتي العين والسواد الأثريتين والاطلاع على الكنوز الأثرية التي تعد أحد أهداف الرحلة وهو تسليط الضوء على أهم المعالم التاريخية والأثرية والسياحية التي تزخر بها السلطنة . وحول رحلة العهد والولاء تحدث أحمد المحروقي وقال : قمت بتنفيذ العديد من الرحلات السابقة ولمست تعاونا من قبل وزارة التراث والسياحة والجهات الحكومية والخاصة، حيث جاء اختياري بالتنقل على ظهور الإبل بين المحافظات فريدا من نوعه ويهدف إلى إيصال الرسالة الهادفة للأجيال بأهمية التمسك بهذا الموروث العماني ، وأضاف المحروقي : تزخر عُماننا الحبيبة بمواقع أثرية وتاريخية سطَر تاريخها الأجداد واليوم أصبحت رمزا من الماضي التليد فلا بد من زيارتها والاطلاع على مفرداتها وتسليط الضوء عليها .

يذكر أن الرحالة سيواصل مسيره إلى ولاية سمائل مرورا بولاية بدبد وستختتم الرحلة أمام برج الصحوة بمحافظة مسقط .