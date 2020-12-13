6 فرسان من الخيالة السلطانية يتأهلون لكأس العالم للقدرة والتحمل بإيطاليا 2021

خاض فرسان قسم القدرة والتحمل بالخيالة السلطانية سباقين دوليين نظمهما الاتحاد الدولي للفروسية في مدينة بروكة البرتغالية بلغت مسافة السباق الأول (160) كيلومترا واشتمل على (5) مراحل المرحلة الأولى بلغت مسافتها (40) كيلو مترا والمرحلة الثانية بلغت مسافتها (35) كيلو مترا والمرحلة الثالثة بلغت مسافتها (25) كيلو مترا والمرحلة الرابعة بلغت مسافتها (35) كيلومترا والمرحلة الخامسة بلغت مسافتها (25) كيلو مترا وبعد المنافسة التي شهدها السباق في مراحله ومساراته المختلفة اجتاز ثلاثة فرسان من الخيالة السلطانية السباق بنجاج وهم الفارس أحمد الحمداني على صهوة الفرس كاسبة والفارس هشام الفارسي على صهوة الحصان كاش والفارس صالح البلوشي على صهوة الفرس الريسا وبعد هذه النتيجة يكون اجمالي الفرسان المتأهلين من الخيالة السلطانية لبطولة كأس العالم للقدرة والتحمل القادمة والتي ستقام في ايطاليا 2021 ستة فرسان وهم الفارس محمود الفوري على صهوة الفرس دليلة والفارس عادل البلوشي على صهوة الفرس توسكان والفارس حسين الفارسي على صهوة الحصان رافال دي كرير والفارس صالح البلوشي على صهوة الفرس الريسا والفارس أحمد الحمداني على صهوة الحصان فينورد والفرس كاسبه والفارس هشام الفارسي على صهوة الحصان كاش كاش . من جانب آخر اجتاز الفارس فيصل الفارسي على صهوة الفرس كارا منافسات سباق بروكة الدولي للقدرة والذي بلغت مسافته (120) كيلومترا واشتمل السباق على (4) مراحل بلغت مسافة المرحلة الأولى (40) كيلو مترا والثانية (35) كيلومترا والثالثة (25) كيلومترا والرابعة (20) كيلومترا وتبقى عليه أن يجتاز سباقا دوليا واحدا تبلغ مسافته (160) كيلومترا ليلحق بركب زملائه الفرسان المتأهلين لبطولة كأس العالم للقدرة والتحمل ايطاليا 2021 . تجدر الاشارة أن مراحل السباقين كانت تعتريها الصعوبة لتنوع أرضية تلك المراحل اضافة الى تقلب الجو وتساقط الأمطار مما تسبب في وجود انزلاقات في مسارات السباقين مما أدى إلى خروج أكثر من نصف الخيول المشاركة في كل سباق .

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