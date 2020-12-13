نـزوى يكمل جاهزيته للمشاركة في دوري الأضواء عبر الكثير من الصفقات

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي نزوى جاهزيته لدوري الاضواء بقيادة المدرب عبدالعزيز بن منصور الريامي من خلال المباريات الودية التجريبية وذلك لتعويض تأخر فترة الإعداد ، حيث اختتم الفريق أمس الأول آخر لقاءاته التجريبية بلقاء نادي عمان وانتهى بالتعادل السلبي قبل أن يخسر أمام بهلاء بهدفين نظيفين وبنفس النتيجة أمام سمائل ، حيث وقف الريامي خلال اللقاءات الثلاثة على المردود الفني للاعبين وكانت بمثابة التقييم لقدراتهم ومدى جاهزيتهم لخوض التحدي ودوّن الجهاز الفني خلال المباريات التجريبية عدداً من النقاط التي ظهرت وعلى رأسها العقم الهجومي وكيفية معالجته بالإضافة إلى معالجة ثغرات خط الدفاع وكيفية الحد من خطورة مهاجمي الفرق المنافسة ، وقد ركز الجهاز الفني على رفع القدرات البدنية للاعبين وتنفيذ بعض الخطط التكتيكية خلال فترة الدوري وتحقيق الانسجام بين اللاعبين خاصة وأن هناك مجموعة من اللاعبين الذين انتظموا في الفريق خلال الفترة الأخيرة يعوّل عليهم الجهاز الفني لتقديم المستوى المنتظر وإثبات الوجود بين أندية دوري عمانتل يِأتي ذلك قبل المباراة الافتتاحية للفريق مع نادي النهضة وذلك يوم الخميس المُقبل بالمجمع الرياضي بنـزوى ويسعى الجهاز الفني لتثبيت التشكيلة والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاق الرسمي الأول .

فسخ عقد

تجدير الإشارة إلى أن النادي نشر على حسابه في موقع تويتر أن مجلس الإدارة واللاعب أحمد المعمري قد توصلا لاتفاق لفسخ العقد المبرم بينهما قبل أيام بالتراضي دون توضيح الأسباب، حيث تمنى المجلس الإداري للاعب التوفيق في مشواره المستقبلي .

تعاقدات

وكانت اللجنة الرياضية والمجلس الإداري وبتوصية من الجهاز الفني قد أبرمت عدداً من صفقات اللاعبين، حيث تعاقدت مع حارس المرمى عبدالسلام البلوشي القادم من نادي صحم ليكون إضافة جديدة للفريق بعد التعاقد مع الحارس أحمد الجامودي مُسبقاً فيما تم إتمام التعاقد مع اللاعب وائل السعدي الذي مثّل نادي مسقط في الموسم الفائت واللاعب أحمد العدوي من نادي عمان ؛ فيما جدد عقود اللاعبين أيوب السالمي ومصطفى الرقيشي وخليفة المحروقي وسعيد الشريقي واللاعب عبدالحميد المنذري بالإضافة إلى الحارس أحمد الجامودي .