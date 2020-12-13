اللجنة المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية الـ 39 للمجلس الأولمبي الآسيوي تكمل تحضيراتها النهائية

اليوم اكتمال وصول الوفود الآسيوية المشاركة في الاجتماعات

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أكملت اللجنة المشرفة باللجنة الاولمبية العمانية على اجتماع الجمعية العمومية الـ 39 للمجلس الأولمبي الآسيوي والاجتماعات المصاحبة له والتي تستضيفه السلطنة للمرة الأولى غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء كافة تحضيراتها واستعداداتها النهائية بوصول وفود الدول الآسيوية المشاركة في الاجتماع الذي يحظى بمشاركة واسعة من جميع الدول الآسيوية بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة على المستوى الدولي والقاري. وقد وصل الى البلاد مساء أمس الاول الشيخ أحمد الفهد الجابر الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وسمو الأمير فهد بن جلوي آل سعود نائب رئيس اللجنة الاولمبية السعودية وسمو الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وكان في مقدمة مستقبليهم السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية وطه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الاولمبية العمانية وعدد من المسؤولين باللجنة الاولمبية العمانية والمجلس الاولمبي الآسيوي.

وقد تواصل مساء امس توافد الوفود المشاركة في الاجتماع الى السلطنة، حيث سيكتمل اليوم وصول جميع المشاركين في الاجتماعات التي ستعقد في فندق جي دبليو ماريوت مسقط بمشاركة ممثلي 45 لجنة أولمبية وطنية من قارة آسيا، منها 32 لجنة ستحضر الاجتماع بمسقط و13 لجنة أولمبية ستشارك من خلال الاتصال المرئي. وسيمثل السلطنة في الاجتماع السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية والشيخ بدر بن علي الرواس عضو مجلس الإدارة.ويتضمن البرنامج المعد عدة اجتماعات من ضمنهما اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي غدا الثلاثاء، أما الاجتماع التاسع والثلاثون للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي سيعقد يوم الأربعاء بالإضافة إلى مؤتمرين صحفيين أولهما المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الدولة الفائزة بشرف احتضان دورة الألعاب الآسيوية 2030، والثاني للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي سيعقد عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للإعلان عن القرارات التي خرج بها الاجتماع.

ويعد البند الخاص باستضافة الألعاب الآسيوية 2030 والذي تقدمت له مدينتا الدوحة والرياض من أبرز ملفات الاجتماع وفي طليعة جدول الأعمال، حيث سيتضمن عروضا سيقدمها وفدا الدولتين ثم عرض تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي التي قامت بزيارة البلدين واطلعت والتقت عن قرب مع منظمي الملفين، ومن بعد ذلك سيتم التصويت ولأول مرة إلكترونياً من قبل عمومية المجلس الأولمبي، والإعلان عن النتيجة النهائية، ليتم بعد ذلك توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لأسياد 2030م.

كما سيتم خلال الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي، ومن بين بنود الاجتماع توقيع عقد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب بطشقند 2025م، ثم سيستعرض التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية آخر مستجداته على الساحة الرياضية.

وستقدم جونيلا ليندبرج الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) خلال الاجتماعات شرحاً حول آخر الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية للأنوك. وستتخلل الاجتماع أيضاً عروض مرئية وتقارير من اللجان المنظمة للدورات الآسيوية التي ستقام خلال السنوات القادمة وآخر التجهيزات والتحضيرات والمراحل التي وصلت إليها للاستضافة ، ومن بينها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة (سانيا – الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب (شانتو – الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية السادسة (تايلند)، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانجتشو – الصين 2022م) وسيشتمل الاجتماع على تقديم مجموعة من التقارير لنواب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لكل من شرق آسيا، وشرق وجنوب آسيا، وجنوب آسيا، ووسط آسيا، وغرب آسيا، بالإضافة إلى تقارير رؤساء اللجان المساعدة للمجلس الأولمبي الآسيوي ومن بينها لجنة الرياضيين، ولجنة الثقافة، ولجنة التعليم، ولجنة الأخلاقيات، واللجنة المالية، واللجنة الإعلامية، واللجنة الطبية، ولجنة المرأة والرياضة، ولجنة الرياضة للجميع.

لقاء

استقبال السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية العمانية صباح أمس بمقر اللجنة الاولمبية العمانية سمو الأمير فهد بن جلوي آل سعود نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية مدير عام ملف الرياض 2030 بحضور سمو الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية وطه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الاولمبية العمانية وعدد من المسؤولين وقد تم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال الرياضي.

مرافق ضخمة

وبمناسبة تقديم قطر ملف استضافة اسياد 2030 قال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف الدوحة 2030 : “إن الدوحة اليوم واحدة من أكثر عواصم العالم امتلاكاً للمرافق الرياضية الضخمة والمتنوعة فهي تتحضر لتنظيم مونديال 2022، كما أنها تمتلك شبكة مواصلات حديثة وسريعة تمثل جزءا من الإرث الذي تركته ألعاب الدوحة 2006 وهي بهذا على أتم الجهوزية الآن لاستضافة دورة ألعاب آسيوية استثنائية”.

وأضاف : “سنجعل وجهة تركيزنا واهتمامنا في السنوات العشر القادمة تطوير الرياضة الآسيوية، وذلك من خلال العمل بشكل وثيق وفعال مع المجلس الأولمبي الآسيوي ومختلف اللجان الأولمبية الوطنية في قارة آسيا”.

وبالإضافة إلى المنشآت القائمة ، تحظى مدينة الدوحة بشبكة مواصلات مميزة تخدم تلك المنشآت والقرية الرياضية ، وتضم تلك الشبكة نظاما حديثا للطرق والسكك الجديدة والحافلات والمترو وغيرها من وسائل النقل ، وتؤكد مدينة الدوحة مرة أخرى استعدادها لأن تصبح “بوابتكم نحو إقامة آمنة ومريحة دائمة في دورة الألعاب الآسيوية 2030”.