الشباب والرياضة تطلق مبادرة لا للتحرش فى 4 محافظات بالصعيد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة لتدريب الشباب مبادرة "لا للتحرش" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا واسوان خلال الفترة من 10 حتى 14 ديسمبر الجارى، بمشاركة 500 فتاة بواقع 125 فتاة في كل محافظة.
تهدف المبادرة إلى إكساب الشباب والفتيات المهارات اللازمة للدفاع عن أنفسهم لمواجهة ظاهرة التحرش، من خلال تدريبات عملية ونظرية.
وتأتى المبادرة في إطار السعي الدائم والدؤوب للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للتصدى لظاهرة التحرش، ونظرًا للارتباط الوثيق بين هذه الظواهر بسوق العمل ومشكلة البطالة، وما لهما من تأثير مباشر على الفتيات المقبلين على سوق العمل.
يذكر أن المبادرة تنفذ للفتيات خلال المرحلة العمرية من 18 الى 35 سنة وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد المصرى للكيك بوكسينج.
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