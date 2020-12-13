الخبرة تكسب .. إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر انطلاقها بعد قليل على ستاد الأهلي السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل المقاصة كالاتي :- "محمود حمدي وأحمد مودي وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعاصم سعيد ومروان حمدي وصلاح عاشور وباولون فوافي وحسني فتحي وعصام صبحي ورجب عمران. ويتضح من خلال التشكيل اعتماد ايهاب جلال على عناصر الخبرة لمواجهة الأهلى. البدلاء : محمد كوكو - محمد دسوقي - هشام محمد - عماد فتحي - شيمس بيكلي - علي المصري - أسامة عزب - زياد أشرف - أحمد صبيحة.

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