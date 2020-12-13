قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن طارق يحيي

حرصت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، على إصدار قرار برفع الإيقاف عن طارق يحيى، نجم النادى السابق، مع تعيينه رئيسًا لقطاعات كرة القدم بالنادى التى تضم الناشئين والمدرسة والأكاديميات باستثناء الفريق الأول.

وتواجد طارق يحيى، في مقر نادى الزمالك؛ بعد جلسة مع القائمين على إدارة النادى، وتم فيها تصفية الأجواء التي حدثت مؤخرًا.

وقررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فى وقت سابق، إيقاف طارق يحيى، وعدد من موظفي النادي، ومنعهم من الدخول إلا من بوابة جامعة الدول للتوجه للشئون القانونية فقط.

هذا قبل أن يتم حل المسألة بشكل رسمى اليوم، الأحد، ليتواجد نجم الزمالك السابق فى مقر النادى بصورة طبيعية، حيث يمارس فى الوقت الحالى مهام عمله.

وأعلن طارق يحيى، مقدم برنامج "زملكاوى"، فى الفترة الماضية، عبر قناة النادى، البيان، الذى أصدرته اللجنة المعينة لإدارة النادى، لكشف كل ما يخص التعاملات المالية للنادى والمبالغ التي تسلمها عند بداية تولى المهمة.