عفوية زيادة في توقيت غلط.. إبراهيم سعيد يعلق على أزمة صورة "ميدو والخطيب"

دافع إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق عن أحمد حسام ميدو، بعد هجوم جماهير الزمالك عليه بسبب صورته مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقريبا أنا أكتر واحد بيحب ميدو على المستوى الشخصي وعارف ان جماهير الزمالك زعلانة منه لأنه يعتبر من أبناء الزمالك وعارف انه زملكاوي جدا ومحدش يقدر يتكلم ولا يزايد على انتمائه وأعتقد انه تعامل بعفوية وبزيادة في توقيت غلط وفي ظروف صعبة يمر بها نادي الزمالك يا ريت الأمور تهدى".

وتابع: "كلنا اخوات ومصريين نختلف مهما نختلف في الاخر علاقتنا كلها حب وتقدير للجميع سواء أهلاوي أو زملكاوي وأوقات العفوية بتجيب مشاكل ولكن بتبقي غير مقصودة ووارد تحصل من أي حد وأكيد الخطأ غير مقصود ممكن ناس تزعل مني بس والله كلامي محبة للجميع".

وأكمل: "‏‎اتصالحوا بقي عيب احنا اخوات واصحاب بلاش جنان عشان انا اجن منكم ????????".

‏واختتم: "والله وانا في الأهلي وفي الزمالك كنت بتخانق مع اللاعيبة ومع الجماهير وبعدها بنبقى إخوات وأصحاب وكنا بنتقابل في المنتخب وبنبقي زي الفل وبنقعد نهزر عادي".

وكان ميدو نشر صورة مع محمود الخطيب وحسن حمدي رئيس الأهلي السابق، أثناء تواجدهم خلال رحلة صيد.