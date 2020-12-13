شاهد.. فولهام يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول بالدوري الإنجليزي

تقدم فولهام على ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد لفولهام أحرزه الجاميكي بوبي ريد في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول، مترجمًا الضغط المتوالي والهجمات التي أهدرها زملاؤه لهدف.