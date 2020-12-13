والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري .
بدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين، دون خطورة على المرميين، وشهد الشوط الأول إنذارا لأحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي لاعتراضه على قرار الحكم محمد ناجي حكم الساحة.
وشهد الشوط الثاني من المباراة محاولات هجومية من قبل لاعبي المصري من أجل إحراز الهدف الأول من المباراة والحصول على ثلاث نقاط ولكن تمكن دفاع الإسماعيلي من استخلاص الكرات والحفاظ على شباكهم .
ولجأ محمود ناجي حكم مباراة فريق المصري ومنافسه الإسماعيلي إلي طرد علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي بعد اعتراضه على حكم المباراة بعد سقوط محمد فوزي.
وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-
حارس المرمى .. محمد فوزى
خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – مروان الصحراوى – محمد بيومى
خط الوسط ..عماد حمدى – محمود دونجا أمامهما .. أرى بابل – محمد عادل – أحمد مدبولى
خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف
وعلى مقاعد البدلاء ..محمد صبحى – رضوان شريفى – كاستيلو – محمد صادق – فقوسة – الشامى – عبد الرحمن مجدى – شكرى نجيب -نادر رمضان.
بينما بدأ المصري بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : أحمد مسعود
خط الدفاع: حسن علي، أحمد شوشة، عمرو موسى، كريم العراقي
خط الوسط: فريد شوقي و إسلام عطية وعمر كمال عبدالواحد
خط الهجوم: محمد عنتر ومصطفى سلطان و أوستن اموتو..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديربي القناة.. التعادل السلبي يحسم موقعة الإسماعيلي والمصري في أولى جولات الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.