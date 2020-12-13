ديربي القناة.. التعادل السلبي يحسم موقعة الإسماعيلي والمصري في أولى جولات الدوري

والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين، دون خطورة على المرميين، وشهد الشوط الأول إنذارا لأحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي لاعتراضه على قرار الحكم محمد ناجي حكم الساحة.

وشهد الشوط الثاني من المباراة محاولات هجومية من قبل لاعبي المصري من أجل إحراز الهدف الأول من المباراة والحصول على ثلاث نقاط ولكن تمكن دفاع الإسماعيلي من استخلاص الكرات والحفاظ على شباكهم .

ولجأ محمود ناجي حكم مباراة فريق المصري ومنافسه الإسماعيلي إلي طرد علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي بعد اعتراضه على حكم المباراة بعد سقوط محمد فوزي.