أول حالة.. طرد علي ماهر من لقاء المصري والإسماعيلي .. اعرف السبب

طرد محمود ناجي حكم مباراة فريق المصري ومنافسه الإسماعيلي، علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي بعد اعتراضه على حكم المباراة عقب سقوط محمد فوزي.

وانتهى الشوط الأول بين المصري وضيفه الإسماعيلي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020/2021.

وبدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين، دون خطورة على المرميين، كما شهد الشوط الأول إنذارا لأحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي لاعتراضه على قرار الحكم محمد ناجي حكم الساحة.

وكان البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – مروان الصحراوى – محمد بيومى

خط الوسط ..عماد حمدى – محمود دونجا أمامهما .. أرى بابل – محمد عادل – أحمد مدبولى

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف على

ومقاعد البدلاء ..محمد صبحى – رضوان شريفى – كاستيلو – محمد صادق – فقوسة – الشامى – عبد الرحمن مجدى – شكرى نجيب -نادر رمضان.

بينما بدأ المصري بتشكيل مكون من :-