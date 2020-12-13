فولهام يتقدم على ليفربول بهدف في شوط أول سلبي لرفاق محمد صلاح

تقدم فولهام على ليفربول بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

فولهام كان متفوقًا على ليفربول في الشوط الأول، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة، حتى جاء الجاميكي بوبي ريد في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول، مترجمًا الضغط المتوالي والهجمات التي أهدرها زملاؤه لهدف أول لفريقه، منهيًا الشوط الأول بتقدم فولهام بهدف نظيف.