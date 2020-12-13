كهربا يقود هجوم الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة في الدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة مصر للمقاصة، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة". خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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