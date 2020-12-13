بعد انتقاده بيانها.. طارق يحيى: اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك رفعت الإيقاف اليوم

كشف طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق ورئيس قطاعات كرة القدم بالنادي عن رفع الإيقاف عنه من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض اليوم. واوضح طارق يحيي أنه عقد جلسة مع كل من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي واللواء عماد عبد العزيز عضو اللجنة المؤقتة. وأكد الثنائي خلال الجلسة لطارق يحيى أنهما يقدرانه كأحد أبناء القلعة البيضاء. وأخطراه برفع الإيقاف وممارسة مهام عمله في قطاعات كرة القدم بالنادي. وكانت اللجنة المؤقتة قررت إيقاف طارق يحيى . وهذا بسبب انتقاده لبيان إدارة النادي منذ يومين عبر قناة الزمالك في برنامج زملكاوي.

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