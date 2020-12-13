الأهلي فوق الجميع .. نرصد إنجازات الأحمر في 2020 وكيف نجح في السيطرة على البطولات

كما اعتاد جماهير القلعة الحمراء أن يشهدوا احتفالات طوال العام بسبب ما يقدمه فريق كرة القدم، الذي استمر دائمًا في التتويج بالبطولات، في حال سقوطه يحصل على لقب واحد في العام ويشارك في جميع البطولات الكبيرة.

هيمن النادي الاهلي هذا العام على جميع البطولات التي شارك بها وبأعلى الأرقام، حتى وصل لتحقيق رقم قياسي عالمي جعل نادي ريال مدريد يرسل اليه تهنئة خاصة لما ححقه من انجازات تاريخية.

- الدوري المصري أهلاوي:

استطاع النادي الاهلي أن ينهي الدوري المصري مبكرًا رغم الصعوبات التي واجهت الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي جمد جميع النشاطات الرياضية، ورغم كل الصعوبات وخسارة بعض اللاعبين ولكن الأهلي دائمًا بمن حضر.

حقق النادي الاهلي بطولة الدوري بفارق كبير عن غريمه التقليدي نادي الزمالك، وتمكن من الوصول الى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مشوار طويل.

وحسم الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه، بعد خسارة الزمالك على يد أسوان بهدف دون رد، في لقاء بالجولة الـ 28.

وبعد حسم الدوري، اكتفى الأهلي بالتعادل أمام المقاصة، بدون أهداف، في مواجهة أقيمت مساء السبت بنفس الجولة ، رفع بعدها الفريق رصيده إلى 73 نقطة.

- مشوار الأهلي قبل الوصول للنهائي:

استبدل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي نسخة دوري أبطال أفريقيا (2019-2020) أربعة مديرين فنيين منذ بداية البطولة حتى الوصول للمباراة النهائية، و شهدت المباراة الأولى للأهلي في البطولة أمام فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان" تواجد المدير الفني الاوروجوياني "مارتن لاسارتي" ثم شهدت مباراة العودة أمام بطل جنوب السودان تواجد المدير الفني المؤقت في ذلك الوقت "محمد يوسف" ثم نجح مسئولي الأهلي في التعاقد مع السويسري "رينيه فايلر" والذي بدأ مع الفريق المشوار التدريبي في منتصف سبتمبر 2019 وصولًا إلى دور الثمانية من البطولة الافريقية، وعبور فريق "صنداونز" الجنوب إفريقي ليصل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الافريقية في نسختها الحالية، ليحمل شارة القيادة مؤخرًا المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء "بيتسو موسيماني" الذي نجح في الوصول للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة فريق "الوداد" المغربي بخماسية مقابل هدف ذهابًا وإيابًا، ليضرب الجنوب إفريقي "موسيماني" موعدًا تاريخيا في المباراة النهائية من البطولة أمام الزمالك.

خاض الأهلي في هذه النسخة من البطولة الإفريقية 14مباراة بداية من الدور التمهيدي للبطولة مرورًا بدور المجموعات والأدوار الإقصائية، وصولا إلى المباراة النهائية.

نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 34 هدفًا، في شباك المنافسين في البطولة من القارة السمراء، فيما أستقبلت شباك الأهلي ست أهداف، وحافظ لاعبي الفريق الأحمر على نظافة شباكهم في 8 مباريات.

ويعتبر الفوز الأكبر لفريق الأهلي في هذه النسخة من البطولة الافريقية هو الفوز بنتيجة (0/9) في إياب الدور التمهيدي على فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان.

وتعتبر الهزيمة الوحيدة للأهلي في مشوار دوري أبطال افريقيا هذا الموسم، كانت أمام فريق "النجم الساحلي" التونسي في مباراة الذهاب، من دور المجموعات، والتي انتهت بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وحقق لاعبو الأهلي الفوز في 10 مباريات، وحل التعادل في 3 مباريات، وتلقى الأهلي هزيمة واحدة فقط في مشوار دوري الأبطال الافريقي 2019-2020.

وتمكن الأهلي من إحراج الزمالك بالـ "قاضية ممكن" بأقدام محمد مجدي أفشة الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة 85 من عمر المباراة، وتوج باللقب الفريقي للمرة التاسعة.

- كأس مصر أهلاوي أكمل الثلاثية

فاز النادي الأهلي ببطولة كأس مصر، في مباراة نهائي البطولة مع فريق طلائع الجيش، التي حُسمت نتائجها عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء، بعد تعادلهما الإيجابي في شوطي المباراة الإضافيين، بهدف الأهلي محمود كهرباء، الذي عادله ناصر منسي بهدف للجيش.

وفاز الأهلي بالبطولة بعد نجاح لاعبيه في إحراز 3 ركلات جزاء ترجيحية، فيما أهدر الجيش 3 مماثلة، لتفوز القلعة الحمراء بنتيجة 3-2.

ومع حصد الأهلي لكأس مصر يكون قد أكمل ثلاثيته من البطولات التي حصدها في موسم 2020، فسبق أن حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

وبهذا الفوز عزز الأهلي صدارته لأكثر الأندية المصرية تحقيقًا للقب الكأس برصيد 37 مرة، بينما يحل الزمالك في المرتبة الثانية.

- النادي الأهلي يحتل المركز الـ 38 عالميا

احتل النادي الأهلي المركز الـ 38 عالميا، وفقًا لأحدث تصنيف برصيد 1722 نقطة، ليتصدر تصنيف قائمة الفرق الأفريقية والعربية.

وحقق الأهلي “الثلاثية التاريخية”، بعدما توج بطلًا لمسابقة الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، وكأس مصر عقب تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3 – 2 عبر ركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى جمعتهما بملعب “برج العرب”.