غلق شئون اللاعبين.. إصابة 3 موظفين فى الجبلاية بكورونا.. وغدا مسحة لـ 80 موظفا

أصيب 3 موظفون من لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة بفيروس كورونا. وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني خضوع ٨٠ موظفا فى مقر الجبلاية بالجزيرة لإجراء مسحة فيروس كورونا غدا الاثنين للوقوف على مدى الإصابات. وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه سوف يتم اغلاق مكتب لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد لحين اشعار اخر على غرار ما جرى فى إدارة الحسابات في وقت سابق لنفس السبب. وأضاف : بناء على نتائج مسحة فيروس كورونا المقرر إجراؤها غدا الاثنين على موظفى الجبلاية سيتم اتخاذ قرارات من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة. وأشار إلى أنه فى حالة ظهور إصابات جديدة باللجان والإدارات سيتم تقليص حضور عدد الموظفين واتخاذ إجراءات صارمة حيال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مقر الاتحاد. واكد أنه تم إخطار كافة موظفى الجبلاية اليوم الأحد بضرورة الحضور غدا الاثنين للخضوع إلى إجراء مسحة كورونا والتنبيه عليهم بعدم التغيب عن ذلك تحت اشراف اللجنة الطبية في اتحاد الكرة.

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