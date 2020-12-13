نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط نادي توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1/1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول (حامل اللقب)، الذي بات بإمكانه ارتقاء القمة قبل لقاء الفريقين المرتقب يوم الأربعاء القادم في المرحلة المقبلة للبطولة، وذلك عندما يواجه الفريق الأحمر مضيفه فولهام في وقت لاحق اليوم بالمرحلة الحالية.

في المقابل، ارتفع رصيد كريستال إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر توتنهام بالتسجيل عبر نجمه هاري كين في الدقيقة 23، غير أن جيفري شلوب تعادل لمصلحة كريستال بالاس في الدقيقة 81، ليسقط الفريق اللندني في فخ التعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة.