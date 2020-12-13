نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود بوجبا إلى الدوري الإيطالي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال مستمراً عن مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وذك عقل تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا بأن النجم الفرنسي غير سعيد مع الشياطين الحمر.

وألمحت صحيفة ميرور البريطانية أن يوفنتوس يأمل أن يسمح مسئولو مانشستر يونايتد لبول بوجبا بالعودة إلى صفوف السيدة العجوز في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع بول بوجبا على رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في 2022 وأنه سيكون من الصعب رحيله عن الفريق في يناير المقبل.ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس الرياضي الذي فتح الباب أمام عودة بوجبا قائلاً:" نحن نحب بوجبا، إنه لاعب رائع لكنه يلعب لمانشستر يونايتد الآن، لن يرحل مجاناً، عليك أن تدفع إذا كنت تريد التعاقد معه، سيكون مكلفاً".