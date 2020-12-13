نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حراس الأهلي يصافحون مصطفى كمال مدرب المقاصة قبل مواجهة الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مصافحة مصطفى كمال مدرب الحراس بفريق مصر المقاصة قبل انطلاق مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الفيومي.

وقبل إجراء حراس الأهلي الإحماء قام الثلاثي بالتوجه إلى مصطفى كمال مدربهم السابق في الأهلي لمصافحته خاصة وأن هناك علاقة قوية تربطهم به.

وكان مصطفى كمال قد تولى تدريب منصف حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة تولي الفرنسي باتريس كارتيرون تدريب الفريق الأحمر لكنه اعتذر بعد رحيل كارتيرون عن الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة على ستاد "السلام We" ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.