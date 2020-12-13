دورتموند يقيل مدربه فافر بعد هزيمته المُذلة
أقال نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، المدرب لوسيان فافر، وذلك غداة الهزيمة المُذلة (1-5) أمام ضيفه شتوتغارت، في الجولة 11 "للبوندسليغا".
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن رئيس النادي هانز- يواخيم فاتسكه في بيان له، القول: "نحن ممتنون للوسيان فافر تجاه العمل الذي قام به على مدار آخر عامين ونصف العام، حيث قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري مرتين.. لوسيان فافر فوق أي شكوك كمحترف وإنسان".
وتعرض بوروسيا دورتموند لأربع هزائم في الموسم الحالي للدوري، مقابل 6 انتصارات وتعادل واحد، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب، برصيد 19 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دورتموند يقيل مدربه فافر بعد هزيمته المُذلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.