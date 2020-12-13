دورتموند يقيل مدربه فافر بعد هزيمته المُذلة

دورتموند يقيل مدربه فافر بعد هزيمته المُذلةأقال نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، المدرب لوسيان فافر، وذلك غداة الهزيمة المُذلة (1-5) أمام ضيفه شتوتغارت، في الجولة 11 "للبوندسليغا".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن رئيس النادي هانز- يواخيم فاتسكه في بيان له، القول: "نحن ممتنون للوسيان فافر تجاه العمل الذي قام به على مدار آخر عامين ونصف العام، حيث قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري مرتين.. لوسيان فافر فوق أي شكوك كمحترف وإنسان".

وتعرض بوروسيا دورتموند لأربع هزائم في الموسم الحالي للدوري، مقابل 6 انتصارات وتعادل واحد، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب، برصيد 19 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.