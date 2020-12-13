30 دقيقة.. الأهلي يسيطر على مباراة مصر للمقاصة والشناوي لم يختبر

انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الاهلي ومنافسه مصر للمقاصة بتقدم الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الاول من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم على منافسه مصر للمقاصة، في المباراة.

حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء.

سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لاشئ.

وحاول ايهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة أن يرد على الهدف المبكر، ولكن أحكم الاهلي سيطرته على خط الوسط ومنع الفريق الفيومي من الوصول لمرمى محمد الشناوي حارس المارد الأحمر.

ووصل الأهلي في هجمة خطيرة على مرمى المقاصة في الدقيقة 11، بعرضية من علي معلول مرت من جميع اللاعبين واحتسبها حكم الراية تسلل.

واشتعلت المباراة بحماسة اللاعبين، وبدأ الشد والجذب ولكن أحكم ابراهيم نور الدين الأمور ليسود الهدوء في الملعب.

وسيطر مصر للمقاصة على الكرة بشكل جيد واستحوذ من خلال تمريرات قصيرة بين اللاعبين، ولكن تمركز لاعبي الأهلي منعهم من الوصول الى الشناوي.

وفي مشهد غريب للاعبي الأهلي ترك الثلاثي الهجومي "محمد شريف وكهربا وأفشة" الكرة داخل منطقة الجزاء، وأهدروا فرصة الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى المقاصة.

وأظهر علي معلول قدراته الدفاعية في الدقيقة 22 من عمر المباراة، وتمكن من اقتناص الكرة من بين أقدام لاعبي مصر للمقاصة، في مشد مميز لانطلاقته من الجبهة اليسرى الى اليمنى بلياقة بدنية عالية.

ووقع لاعبي الأهلي في منطقة التسلل أكثر من 4 مرات، بسبب تمركز دفاع المقاصة وطريقة اللعب على خط واحد.

وحتى الدقيقة 30 من عمر المباراة لم يقوم لاعبي مصر للمقاصة بإختبار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في أي كرة.

وجاء تشكيل المقاصة كالاتي :-

"محمود حمدي وأحمد مودي وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعاصم سعيد ومروان حمدي وصلاح عاشور وباولون فوافي وحسني فتحي وعصام صبحي ورجب عمران.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.