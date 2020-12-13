محمد صلاح يعادل النتيجة لـ ليفربول بهدف في شباك فولهام

عادل محمد صلاح النتيجة لليفربول في شباك نظيره فولهام، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح سجل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 78 من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين 1-1.

يذكر أن ريد سجل الهدف الأول لفولهام في الدقيقة 27 من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول.