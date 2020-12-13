المقاصة يسجل هدف التعادل أمام الأهلي برأسية مروان حمدي .. فيديو

أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة التعادل أمام منافسه الأهلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السلام"الأهلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

سجل مروان حمدي لاعب مصر للمقاصة الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 41 من عمر المباراة، من رأسية مميزة بعد تمرير ركلة ركنية له داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي. حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء. سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف.

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