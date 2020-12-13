محمد صلاح يسجل وليفربول يتعادل مع فولهام في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليفربول مع نظيره فولهام بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فولهام كان متفوقًا على ليفربول في الشوط الأول، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة، حتى جاء الجاميكي بوبي ريد في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول، مترجمًا الضغط المتوالي والهجمات التي أهدرها زملاؤه لهدف أول لفريقه، منهيًا الشوط الأول بتقدم فولهام بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ليفربول تعديل النتيجة، ونجحوا في الحصول على ضربة جزاء بعد لمس كمارا مدافع فولهام الكرة بيده، ليسددها محمد صلاح بنجاح في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 25 في المركز الثاني، ورصيد فولهام للنقطة 8 في المركز السابع عشر.