15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على المقاصة.. وإيهاب جلال يبحث عن حلول لرد الهدف المبكر

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الاهلي ومنافسه مصر للمقاصة بتقدم الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الاول من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم على منافسه مصر للمقاصة، في المباراة.

حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء.

سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لاشئ.

وحاول ايهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة أن يرد على الهدف المبكر، ولكن أحكم الاهلي خط الوسط ومنع الفريق الفيومي من الوصول لمرمى محمد الشناوي حارس المارد الأحمر.

وصل الأهلي في هجمة خطيرة على مرمى المقاصة في الدقيقة 11، بعرضية من علي معلول مرت من جميع اللاعبين واحتسبها حكم الراية تسلل.

واشتعلت المباراة بحماسة اللاعبين، وبدأ الشد والجذب ولكن أحكم ابراهيم نور الدين الأمور ليسود الهدوء في الملعب.

وجاء تشكيل المقاصة كالاتي :

"محمود حمدي وأحمد مودي وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعاصم سعيد ومروان حمدي وصلاح عاشور وباولون فوافي وحسني فتحي وعصام صبحي ورجب عمران.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.