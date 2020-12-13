مكافأة الصعود ٥٠ ألف جنيه.. لائحة مسابقات القسم الرابع.. مستندات

ارسل الاتحاد المصري لكره القدم لائحة مسابقات القسم الرابع إلى الأندية المشاركة فى المسابقة المحلية.

وحددت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مكافأة الصعود من القسم الرابع الثالث والتى بلغت 50 الف جنيه.

كما قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تقسيم فرق دمياط إلى مجموعتين يصعد اول كل مجموعة مباشرة يعنى هيصعد فرقتين من دمياط دون اللجوء إلى دورة الترقى.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، شروط مسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021، وذلك قبل انطلاق منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أبرز الشروط العامة للمسابقة، أن تُسمى المسابقة "بطولة الدوري العام المصري الممتاز "بريزنتيشن"، للموسم 2020 – 2021.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، لائحة شروط و عقوبات الموسم الجديد لموسم 2020-2021؛ إذ نشرت الجبلاية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " نص لائحة العقوبات بالكامل.

وانطلق الدورى الممتاز اول أمس الجمعة ب 3 مباريات وهى مباراة انبى وأسوان على ستاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.