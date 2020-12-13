إصابة ماتيب مدافع ليفربول أمام فولهام في البريميرليج

تعرض الكاميروني جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول للإصابة في المباراة التي تجمع فريقه بنظيره فولهام في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن يورجن كلوب قام بالدفع بالياباني مينامينو بدلًا من ماتيب مع بداية الشوط الثاني بعد إصابة الأخير.

فولهام كان متفوقًا على ليفربول في الشوط الأول، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة، حتى جاء الجاميكي بوبي ريد في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول، مترجمًا الضغط المتوالي والهجمات التي أهدرها زملاؤه لهدف أول لفريقه، منهيًا الشوط الأول بتقدم فولهام بهدف نظيف. وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمي: أليسون بيكر خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فابينيو- روبرتسون خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - جونز خط الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو

وتقدم فولهام على ليفربول بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.