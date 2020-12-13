نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأهلي يسجل الهدف الأول في مرمى المقاصة بواسطة "معلول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الأهلي في إحراز الهدف الأول في مرمى مصر المقاصة بالمباراة المقامة حاليا على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي الأول علي معلول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين في الدقيقة 3 بعد تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" .

وسجل معلول الهدف الأول للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 كما سجل الهدف رقم 25 في مسيرته مع المارد الأحمر.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.