نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال سوسييداد يتعادل أمام إيبار في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة ريال سوسييداد وإيبار بالتعادل الإيجابي 1 / 1 اليوم الأحد وأضاع فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني ، في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

ورغم التعادل الثالث على التوالي لسوسييداد، ظل الفريق الباسكي في الصدارة برصيد 26 نقطة، لكنه تفوق بفارق الأهداف فقط على أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، رفع إيبار رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة.

بادر سوسييداد بالتسجيل عبر لاعبه اندير بارينتشيا في الدقيقة 22، لكن سيرخي إينريش أحرز هدف التعادل لإيبار في الدقيقة 66.

وواصل فياريال سلسلة تعادلاته، بعدما تعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال بيتيس.

وأضاع فياريال، الذي تعادل للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، فرصة التقدم للمركز الثالث في ترتيب البطولة، بعدما ظل في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

في المقابل، رفع بيتيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.

تقدم فياريال بهدف مبكر حمل توقيع باو توريس في الدقيقة الخامسة، لكن أيتور روبيال تعادل لبيتيس في الدقيقة 51.