نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي السابق.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل مسئولو الزمالك، فى مفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر لييج البلجيكى، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

ويتنافس الأهلي مع نظيره الزمالك، على ضم موليكا خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريقين خلال الفترة المقبلة.

وتوج موليكا بلقب هداف مسابقة دورى أبطال أفريقيا فى نسخة عام 2020، والتى توج بها الأهلى بعد فوزه فى المباراة النهائية على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يذكر وأن ارتبط إسم الأهلي خلال الفترة الماضية بأكثر من لاعب بالأهلي لتدعيم الفريق في يناير المقبل، على رأسهم الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي، بالإضافة إلى لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.