نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي السابق.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة الإفريقية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
دخل مسئولو الزمالك، فى مفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر لييج البلجيكى، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.
ويتنافس الأهلي مع نظيره الزمالك، على ضم موليكا خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريقين خلال الفترة المقبلة.
وتوج موليكا بلقب هداف مسابقة دورى أبطال أفريقيا فى نسخة عام 2020، والتى توج بها الأهلى بعد فوزه فى المباراة النهائية على الزمالك بهدفين مقابل هدف.
يذكر وأن ارتبط إسم الأهلي خلال الفترة الماضية بأكثر من لاعب بالأهلي لتدعيم الفريق في يناير المقبل، على رأسهم الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي، بالإضافة إلى لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.