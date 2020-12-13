نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخطبوط.. ظهور مغاير لمحمد الشناوي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتدي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القميص رقم 1 للمرة الأولى منذ انضمامه إلى النادي الأحمر وذلك بعدما قضى أكثر من موسم مرتديًا القميص رقم 16.

أما زميله علي لطفي فارتدى القميص رقم 16، فيما سيرتدي مصطفى شوبير الحارس الثالث القميص رقم 31.

كما قام محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق بتغيير رقم قميصه ليرتدي الرقم 2 بعدما كان يرتدي 23 ليحصل ناصر ماهر على هذا الرقم، فيما أصبح بدر بانون مرتديا الرقم 13 بدلا من 3، ويرتدي أحمد ياسر ريان الرقم 22.