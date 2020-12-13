نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي ومصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه مصر المقاصة في اللقاء المقام على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

لم يمهل الأهلي الضيوف سوى 4 دقائق فقط حتى نجح علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين نتيجة عرقلة محمود "كهربا" من محمود حمدي حارس مصر المقاصة داخل منطقة الجزاء.

بعد الهدف الأول للأهلي حاول لاعبو الفريق الأحمر تسجيل هدف أخر معتمدين على انطلاقات الثلاثي طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمود كهربا، وكاد شريف من إحدى المحالاوت أن ينجح في ذلك بعدما استلم تمريرة رائعة من علي معلول باتجاه المرمى لكن أحمد مودي تدخل في الوقت المناسب وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

أما فريق مصر المقاصة فلم يظهر له أي أنياب هجومية حتى الدقيقة 30 وذلك عن طريق هجمة "عنترية" من جانب باولن فوافي لكن المحاولة لم يكتب لها النجاح بعدما تدخل علي معلول في الوقت المناسب وحرم مصطفى شبيطة من التسديد.

وبدأ فريق المقاصة في شن الهجمات على مرمى الأهلي عن طريق تحركات باولون فوافي وصلاح عاشور لكن هجماتهم لم تشكيل خطورة حقيقة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر باستثناء الركلة الركنية في الدقيقة 38 والتي مرت من الجميع ولم تجد من يحولها إلى الشباك، ليعود حسني فتحي بتسديدة أخرى مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي.

وفي الدقيقة 41 ومن ضربة ركنية من الناحية اليمنى تلقى مروان حمدي الكرة على رأسه ليسددها داخل الشباك مسجلا هدف التعادل لمصر المقاصة.

ولم تشهد الدقائق القليلة المتبقية أي تغيير في النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.