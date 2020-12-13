توتنهام يسقط في فخ التعادل مجدداً

توتنهام يسقط في فخ التعادل مجدداًأهدر توتنهام هوتسبير نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل 1 -1 مع مضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وبادر توتنهام بالتسجيل عبر نجمه هاري كين في الدقيقة 23، غير أن جيفري شلوب تعادل لمصلحة كريستال بالاس في الدقيقة 81، ليسقط الفريق اللندني في فخ التعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

رفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول الذي بات بإمكانه ارتقاء القمة قبل لقاء الفريقين المرتقب يوم الأربعاء القادم في المرحلة المقبلة للبطولة، وذلك عندما يواجه الفريق الأحمر مضيفه فولهام في وقت لاحق بالمرحلة الحالية.

في المقابل، ارتفع رصيد كريستال إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر.