محمد فضل: استخرت الله وقررت الاعتذار وكفاية شائعات

وجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة لجماهير الكرة المصرية وذلك بعد نهاية علاقته بالجبلاية، واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الاتحاد حتى يوم 31 يناير المقبل.
وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة.
وتابع "الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".
وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الفيفا يطلب فيه تقليص أعضاء اللجنة إلى 3 أشخاص فقط، وتقدم الدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة بالاعتذار عن عدم الاستمرار بها، خاصة أن الفيفا طلب إجراء الانتخابات في يناير المقبل.
وعلى الجانب الآخر ، غادرت بعثة منتخب مصر للشباب لكرة القدم إلى تونس استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
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