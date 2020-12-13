عزب حجاج يكشف حقيقة فشل يارا عاطف فى اجتياز اختبارات اليويو تيست بتونس

كشف الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة حقيقة فشل المحكمة المساعدة يارا عاطف فى اختبارات اليويو تيست قبل انطلاق دورة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

كانت أنباء ترددت حول فشل المحكمة المساعدة يارا عاطف فى اجتياز اختبار اليويو تيست الذى تم اجراؤه اليوم الأحد فى تونس.

وخضعت ٥ محكمات اثنان من المغرب وواحدة من تونس وأخرى من الجزائر إضافة إلى مصر فضلا عن ١٥ حكما ومساعدا من الرجال لاختبار اليويو تيست قبل المشاركة فى دورة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

وقال الدكتور عزب حجاج فى تصريحات خاصة لصدى البلد : يارا عاطف اجتازت اختبارات اليويو تيست وذلك الاختبار لا يوجد فيه نجاح ورسوب وانما هو قياس للياقة البدنية للحكام والمحكمات.

أضاف : أن الخروج في الاختبارات البدنية اليويو تيست يكون بعد الانذار التاني والليفل للمساعدين كان ١٦ / ٤.

ونوه إلى أن يارا عاطف لم تتوقف والمعد البدني واصل الاختبار للبنات ١٦/٤ و الرجال ١٨ / ٢ والذى ينهى ال١٦ كان يخرج وهذا ما حدث مع البنات والوحيده اللي خرجت قبلهم كانت لمياء عثمان من الجزائر.

يذكر أن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة قال إن اختبار اليويو تيست لحكام زون شمال افريقيا جرى اليوم الأحد تحت إشراف عصام عبد الفتاح مسؤول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.

وأوضح أن اختبار اليويو تيست تقوم لجنة حكام الكاف باجراؤه من أجل الاطمئنان على قياس معدلات اللياقة البدنية للحكام والمحكمات قبل المشاركة فى اى بجولة قارئة أو دولية.

واستطرد: لجنة حكام الكاف المشرفة على دورة شمال افريقيا قررت وضع المحكمة المساعدة يارا عاطف ضمن قائمة ال ٢٠ حكما ومحكمة من الرجال والبنات بحيث تشارك فى إدارة مباريات دورة شمال افريقيا.

وأشار إلى أن الحكم الدولى احمد الغندور نجح فى اجتياز اختبارات اليويو تيست ومعه ثنائي المساعدين من مصر المقرر مشاركتهم في إدارة منافسات دورة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

وشدد على أن اختبارات اليويو تيست لدورة شمال افريقيا شهدت فشل المحكمة الجزائرية لمياء عثمان فى اجتياز قياسات اللياقة البدنية.

يذكر أن وحيه احمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة يتواجد فى تونس ضمن لجنة حكام دورة شمال افريقيا.