محمد صلاح وصيفا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وفولهام

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق نقطة التعادل أمام نظيره فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل هدف ليفربول الوحيد في مباراة اليوم، من ضربة جزاء في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

ورفع محمد صلاح عدد أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي للهدف العاشر، ليحتل وصافة ترتيب هدافي المسابقة خلف كالفرت لوين مهاجم إيفرتون الذي أحرز 11 هدفًا.

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراة ليفربول وفولهام:

1. دومينيك كالفيرت لوين، (إيفرتون)، 11 هدفًا.

2. محمد صلاح (ليفربول)، 10 أهداف

3. سون هيونج مين (توتنهام)، 10 أهداف

4. هاري كين (توتنهام)، 9 أهداف.

5. جيمي فاردي (ليستر سيتي)، 9 أهداف

6. باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) 8 أهداف.

7. برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 7 أهداف.

8.كالوم ويلسون (نيوكاسل)، 7 أهداف

9. ويلفريد زاها (كريستال بالاس)، 7 أهداف

10. داني إنجز ( ساوثهمبتون)، 6 أهداف