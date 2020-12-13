وزير الرياضة يلتقي مجالس أمناء مركز شباب الجزيرة والمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات

ألتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مجالس أمناء مراكز شباب الجزيرة والمدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات ونادي النادي .

يأتي اللقاء في ضوء الإهتمام بمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية وكافة المستجدات والأعمال الإنشائية والتطويرية بها .

و قال وزير الرياضة إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن القيادة السياسية وجهت بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.

وبحث الدكتور أشرف صبحي مع مجالس الأمناء ، المشروعات والأنشطة المنفذة داخل هذه الهيئات الشبابية والرياضية من أنشطة مقدمة للشباب والطلائع في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية .

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكدًا أن مراكز شباب الجزيرة والمدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات ونادي النادي من أهم المشروعات للوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة أنه يخدم قطاعًا كبيرًا وكتلة سكانية ضخمة، وسيسهم المركز في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ، مع ضرورة مراعاة أعمال التعقيم، وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.