تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي في الليجا

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفانتي، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني .

وتقام المباراة على ملعب كامب نو وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالد اراخو - كليمونت لينجليت - جوردي البا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك دي يونج -فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي أنطوان جريزمان - مارتن برايثويت

ويحتل برشلونة قبل المباراة المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.