أحمد حسن وأيمن عبد العزيز وطارق يحيى فى عزاء والد عمرو زكي.. شاهد

حرص احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، ومدحت عبد الهادي مدرب الزمالك، وأيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، وطارق يحيى، وطارق مصطفي مدرب منتخب مصر، علي المشاركة في عزاء والد عمرو زكي مهاجم الفريق السابق للنادي الزمالك والمقام حاليأ بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

وشيع أهالى المنصورة بمحافظة الدقهلية الاثنين الماضي جثمان والد الكابتن عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بمسجد العيسوى.

وشارك في صلاه الجنازة العشرات من الأهالي وأسرة الراحل بالجنازة، وتقدم الكابتن عمرو زكي المشيعين مع شقيقه صابر.

وأعلن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على فيسبوك .

وقال عمرو زكي عبر فيسبوك : "البقاء لله وفاة والد عمرو زكي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

وكان عمرو زكى قد نشر صورة برفقة والده قبل أيام وعلق عليها طالبًا الدعاء من متابعيه نظرًا لمرور والده بوعكة صحية.