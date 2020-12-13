نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد ليفانتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام ليفانتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

خط الدفاع: ديست - اراخو - لينجليت - جودري البا.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - كوتينيو.

خط الهجوم: ميسي - جريزمان - برايثويت.

يذكر ان برشلونة قد خسر مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة أمام يوفنتوس، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في دوري أبطال أوروبا.