الرياضة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

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أحمد جودة - القاهرة -  

نشبت مشادة كلامية بين الثنائي عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله في الفريق محمد شريف لعدم قيام الأخير بتأدية الواجب الدفاعي في مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره مصر المقاصة.

 

وطلب السولية من محمد شريف العودة إلى الخطوط الدفاعية من أجل التأمين الدفاعي ضد هجمات لاعبي فريق مصر المقاصة حيث اعترض شريف على الأسلوب الذي تحدث به السولية.

 

وعنف السولية زميله محمد شربف بعدما قام بالرد عليه ليتدخل محمود كهربا وناصر ماهر ومحمد أفشىة ونجحوا في إنقاذ الموقف.

 

ويتقدم الأهلي على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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