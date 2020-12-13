"كهربا" يُضيء طريق الأهلي في رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة -

قاد محمود عبد المنعم "كهربا" فريقه الأهلي للفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

تقدم الأهلي أولا عن طريق علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 4 بعد عرقلة محمود "كهربا" داخل منطقة جزاء المقاصة، ليتعادل مروان حمدي في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة 74 من عمر المباراة أضاف كهربا الهدف الثاني للمارد الأحمر، ثم عزز عمرو السولية من تقدم المارد الأحمر بالهدف الثالث في الدقيقة 87.

الشوط الأول

لم يمهل الأهلي الضيوف سوى 4 دقائق فقط حتى نجح علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين نتيجة عرقلة محمود "كهربا" من محمود حمدي حارس مصر المقاصة داخل منطقة الجزاء.

بعد الهدف الأول للأهلي حاول لاعبو الفريق الأحمر تسجيل هدف أخر معتمدين على انطلاقات الثلاثي طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمود كهربا، وكاد شريف من إحدى المحالاوت أن ينجح في ذلك بعدما استلم تمريرة رائعة من علي معلول باتجاه المرمى لكن أحمد مودي تدخل في الوقت المناسب وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

أما فريق مصر المقاصة فلم يظهر له أي أنياب هجومية حتى الدقيقة 30 وذلك عن طريق هجمة "عنترية" من جانب باولن فوافي لكن المحاولة لم يكتب لها النجاح بعدما تدخل علي معلول في الوقت المناسب وحرم مصطفى شبيطة من التسديد.

وبدأ فريق المقاصة في شن الهجمات على مرمى الأهلي عن طريق تحركات باولون فوافي وصلاح عاشور لكن هجماتهم لم تشكيل خطورة حقيقة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر باستثناء الركلة الركنية في الدقيقة 38 والتي مرت من الجميع ولم تجد من يحولها إلى الشباك، ليعود حسني فتحي بتسديدة أخرى مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي.

وفي الدقيقة 41 ومن ضربة ركنية من الناحية اليمنى تلقى مروان حمدي الكرة على رأسه ليسددها داخل الشباك مسجلا هدف التعادل لمصر المقاصة.

ولم تشهد الدقائق القليلة المتبقية أي تغيير في النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

وأجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أول تغييرته بين شوطي اللقاء حيث أشرك ناصر ماهر بدلا من طاهر محمد طاهر في محاولة منه لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 48 سجل تلقى محمد شريف الكرة من منتصف الملعب وضعته منفردًا بمحمود حمدي حارس مصر المقاصة ليسددها داخل الشباك لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" أيدت قرار الحكم المساعد أحمد نوفل وألغت الهدف الذي سجله شريف.

واستمر ضغط الأهلي على دفاعات فريق مصر المقاصة حيث سدد بدر بانون في الدقيقة 52 كرة باتجاه مرمى محمود حمدي قابلها كهربا "بالكعب" لتمر بجوار القائم الأيمن للمقاصة وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 63 مرر علي معلول كرة عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمود كهربا ويسددها بباطن القدم لكن الكرة مرت بسنتيمترات قليلة بجوار القائم الأيمن لمحمود حمدي حارس مصر المقاصة.

وفي الدقيقة 66 نجح محمود "كهربا" في إحراز الهدف الثاني للأهلي ألغاه المساعد أحمد نوفل لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" ألغت قرار الحكم واحتسبت الهدف الثاني للفريق الأحمر.

وواصل الأهلي ضغطه على مصر المقاصة بعد الهدف الثاني الذي سجله كهربا حيث سدد ناصر ماهر كرة قوية في الدقيقة 70 تصدى لها حارس الفريق الفيومي بنجاح.

واستلم محمد شريف مهاجم الأهلي في دفاعات فريق مصر المقاصة حيث فضل التمرير إلى محمد مجدي أفشة بدلا من تسديدها في المرمى لتضيع على أصحاب القميص الأحمر فرصة إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 74، ليواصل ضغط الفريق الأحمر بمرور رائع من محمد "أفشة" داخل منطقة جزاء الفريق الفيومي ويسددها قوية ويتصدى لها ببراعة محمود حمدي، ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق لجأ موسيماني إلى دكة البدلاء بإجراء تغييران بإشراك الثنائي أليو ديانج وصلاح محسن بدلًا من محمود "كهربا" ومحمد شريف في محاولة لتأمين خط الوسط من ناحية ولتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر من ناحية أخرى.

ومع حلول الدقيقة 87 مرر علي معلول كرة عرضية رائعة إلى عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ليقابلها مباشرة بقذيفة قوية داخل الشباك ومسجلًا الهدف الثالث للأهلي، ليجري موسيماني تغييره الرابع بإخراج محمد مجدي أفشة وإشراك جيرالدو دا كوستا.

واضطر ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع متأثرًا بالأصابة ليحل زميله أكرم توفيق بديلا له.

ولم تشهد الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 3 نقاط بينما تجمد رصيد مصر المقاصة دون أي نقطة.