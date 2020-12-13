صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام

صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهامأضاع ليفربول فرصة ارتقاء صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل بصعوبة بالغة 1 - 1 مع مضيفه فولهام يوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وفرض فولهام سيطرته المطلقة على الشوط الأول، الذي أحرز خلاله هدفا عبر لاعبه بوبي ريد، وكان بإمكان الفريق المضيف إضافة المزيد من الأهداف خلال هذا الشوط، لولا تألق البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، الذي تصدى ببسالة لأكثر من فرصة خطرة.

وتسبب نقص اللياقة البدنية في حرمان فولهام من الحصول على النقاط الثلاث في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل النجم الدولي المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى عشرة أهداف، ليتقاسم وصافة ترتيب هدافي المسابقة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام، بفارق هدف خلف دومينيك كالفيرت ليوين المتصدر نجم إيفرتون.

وظل ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن توتنهام المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في المرحلة القادمة للمسابقة على ملعب آنفيلد معقل الفريق الأحمر يوم الأربعاء المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد فولهام إلى ثماني نقاط في المركز السابع عشر.